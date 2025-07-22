Умер депутат Госдумы Михаил Тарасенко

Депутат Госдумы Михаил Тарасенко скончался на 78-м году жизни. О его смерти сообщил сайт нижней палаты парламента.

«Он болел, тяжело болел, болезнь оказалась сильнее», — сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании.

Он уточнил, что Тарасенко работал в Госдуме с 2007 года и был отзывчивым, добрым человеком, который помогал людям.

Михаил Тарасенко родился 21 ноября 1947 года. Он был членом комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.

Во время пандемии Тарасенко выступал за продление выплат детских пособий. Парламентарий считал, что в период действия ограничительных мер поддержка семей особенно важна.