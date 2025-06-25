Трамп допустил продолжение военных действий против Ирана

Президент США Дональд Трамп предупредил, что Америка может снова атаковать ядерные объекты Ирана, если Тегеран откажется предоставить доступ к своим обогащенным материалам. Об этом сообщило РИА «Новости» .

«Американские удары отбросили на многие годы возможность Ирана разрабатывать ядерное оружие. Это достижение может происходить бесконечно, если Иран не даст доступа к ядерным материалам, чего он не делает. Жаль, что это все произошло», — заявил Трамп.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию против Ирана, обвинив его в разработке тайной ядерной программы. Целью авиаударов и диверсий стали атомные объекты, военные руководители, ведущие физики-ядерщики и авиабазы. Иран отверг обвинения и ответил атаками. Стороны обменивались ударами в течение 12 дней.

США присоединились к конфликту, нанеся разовый удар по иранским ядерным объектам в ночь на 22 июня.

Ранее Трамп заявил, что конфликт между Израилем и Ираном разрешен, возобновления боевых действий пока не ожидается, сообщили «Известия». Американский президент заявил, что США успешно справились с серьезной угрозой, исходящей от иранской ядерной программы.