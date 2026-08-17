Из-за столкновения прогулочных судов в Каннах пострадали 11 человек

Прогулочные суда столкнулись в ночь на 17 августа у побережья Французской Ривьеры: пострадали 11 человек, один пропал. Об этом сообщил телеканал BFM TV .

Поиски пропавшего приостановили до рассвета — они возобновились с наступлением утра. Несколько пострадавших находятся в критическом состоянии.

Масштабную спасательную операцию развернули в бухте Канн: в ней участвуют более 50 спасателей и 29 единиц техники.

В начале августа в Краснодарском крае столкнулись моторная лодка и маломерное судно. Маломерным судном управлял 42-летний мужчина. Судоводитель пропал без вести, позже спасатели нашли его тело.