В Белграде из-за протестов пострадали 22 человека

После массовых беспорядков в Белграде пострадали 22 участника протестов, двое из них получили тяжелые травмы. Об этом сообщил вице-премьер и министр внутренних дел Ивица Дачич, его процитировало РИА «Новости» .

«Один госпитализирован, другой с переломом левого локтя и отпущен для домашнего лечения», — рассказал он.

По его словам, 16 человек получили легкие травмы. После отчета Дачича президент Сербии Александр Вучич задал вопрос о том, зачем некоторые протестующие обращались к врачам, если у них не было травм.

Глава МВД отметил, что в результате протестов пострадали 48 правоохранителей. Один из сотрудников ведомства получил перелом скулы от брошенной в него камня или плитки.

Ранее председатель Скупщины и экс-премьер Сербии Аны Брнабич заявила, что протестующие призвали к разжиганию гражданской войны в стране. Она подчеркнула, что митинги поддержала хорватская пресса.