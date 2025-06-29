В Белграде из-за протестов пострадали 22 человека
МВД Сербии: после протестов в скорую обратились 22 человека
После массовых беспорядков в Белграде пострадали 22 участника протестов, двое из них получили тяжелые травмы. Об этом сообщил вице-премьер и министр внутренних дел Ивица Дачич, его процитировало РИА «Новости».
«Один госпитализирован, другой с переломом левого локтя и отпущен для домашнего лечения», — рассказал он.
По его словам, 16 человек получили легкие травмы. После отчета Дачича президент Сербии Александр Вучич задал вопрос о том, зачем некоторые протестующие обращались к врачам, если у них не было травм.
Глава МВД отметил, что в результате протестов пострадали 48 правоохранителей. Один из сотрудников ведомства получил перелом скулы от брошенной в него камня или плитки.
Ранее председатель Скупщины и экс-премьер Сербии Аны Брнабич заявила, что протестующие призвали к разжиганию гражданской войны в стране. Она подчеркнула, что митинги поддержала хорватская пресса.