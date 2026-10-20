Из центра Владивостока убрали памятник Солженицыну

Памятник Солженицына во Владивостоке убрали из центра для переноса в сквер

Во Владивостоке демонтировали памятник писателю Александру Солженицыну, установленный на Корабельной набережной. Скульптуру перенесут в сквер Веры и Надежды, сообщили РИА «Новости» в пресс-службе городской администрации.

Решение о смене места памятника приняли после критики со стороны историков и краеведов.

Они посчитали неуместным размещение монумента рядом с военными кораблями. Солженицын прибыл во Владивосток в 1994 году самолетом, возвращаясь из США, где жил с 1976 года.

В мэрии добавили, что скульптура не относится к объектам культурного наследия. Памятник открыли на Корабельной набережной в 2015 году, а по условиям контракта перенос должны завершить до 1 ноября.

В 2023 году житель Амурской области пытался через суд добиться демонтажа памятника, называя писателя спорной фигурой. Однако Ленинский районный суд Владивостока отклонил иск, и апелляционная инстанция оставила это решение в силе.