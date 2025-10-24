Из сектора Газа вывезли 47 россиян и их родственников

В среду, 22 октября, Россия вывезла из сектора Газа десятки своих граждан и членов их семей. Об этом РИА «Новости» сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, содействие в выезде оказали 47 гражданам России и их ближайшим родственникам.

«Из них — 15 россиян и 32 палестинца», — отметила Захарова.

Официальный представитель МИД добавила, что в числе вывезенных были 15 несовершеннолетних. Также в рамках программы медицинской эвакуации вывезли 18-летнего гражданина с диагнозом ДЦП.

Ранее стало известно, что Израиль приостановил ввоз гуманитарной помощи в Газу. Такое решение приняли на фоне эскалации конфликта.