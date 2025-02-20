Из коммюнике G7 уберут пункт о потолке на российскую нефть

Bloomberg: из коммюнике G7 убрали призыв ужесточить потолок цен на нефть из РФ

Из нового коммюнике стран «Большой семерки» убрали призыв к снижению потолка цен на экспорт российской нефти, а также смягчили формулировки, касающиеся России. Об этом сообщило агентство Bloomberg , которое ознакомилось с черновиком итогового заявления.

По данным издания, переговорщики убрали из документа упоминание того, что союзники должны дать указания своим министрам финансов ограничить или адаптировать потолок цен на российскую нефть для того, чтобы подтолкнуть Россию к переговорам.

Такое указание присутствовало в изначальной версии документа, который G7 планируют выпустить заявление 24 февраля.

Кроме этого, в последней формулировке документа убрали упоминание России, как «агрессора».

Также из документа исчезли формулировки, отсылающие к «атлантической интеграции».