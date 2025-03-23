23 марта 2025 15:22 Драки, насилие и расизм. Чем известен Конор Макгрегор, собравшийся в президенты 0 0 0 Фото: Конор Макгрегор. IMAGO/Ron Adar / www.globallookpress.com Мир

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Ирландский боец Конор Макгрегор снова заговорил о президентских амбициях. Спортсмен сделал славную профессиональную карьеру, но и в скандалах преуспел. Может ли такой человек руководить страной — решайте сами, а все подробности собрал 360.ru.

Макгрегора в президенты Звезда смешанных единоборств Конор Макгрегор собирается баллотироваться в президенты Ирландии. Спортсмен заявил, что намерен противостоять миграционной политике Евросоюза. Ранее он уже критиковал наплыв приезжих после нападения иммигранта из Алжира на женщин и троих детей в Дублине. Впервые Макгрегор заявил о претензиях на пост главы Ирландии еще в 2023 году, его поддержал Илон Маск. Однако опрос ирландцев тогда показал, что за известного бойца готовы отдать свой голос лишь 8%. Недавний визит бойца в Белый дом на День святого Патрика многие вовсе сочли позором.

Фото: Президент США Дональд Трамп беседует с бойцом Конором Макгрегором, Вашингтон, 17 марта 2025 года. Daniel Torok/White House / www.globallookpress.com

Бронзовый призер Олимпиады-2004 в Афинах, российский дзюдоист и политик Дмитрий Носов в 2016 году предлагал Макгрегору получить российское гражданство. Однако ирландец отказался: заявил, что в восторге от России, ее президента и народа, но он патриот своего Отечества.

Фото: Президент России Владимир Путин и Конор Макгрегор в перерыве финального матча ЧМ по футболу, Москва, 15 июля 2018 года / Пресс-служба Кремля

Биография Конора Макгрегора Когда Тони Макгрегору (отец будущего борца) было восемь лет, его мать-англичанка бросила семью и умчалась в неизвестном направлении с каким-то мужчиной. Отец-ирландец служил младшим офицером британского торгового флота. Так что он отправил сыновей в Ирландию к сестрам, но всегда приезжал к ним и делал все, чтобы мальчишки ни в чем не нуждались. Там, в Ирландии, по пути в школу 16-летний Тони и увидел свою ровесницу Маргарет. Это была та самая встреча на всю жизнь — молодые люди дождались совершеннолетия и поженились в 21 год. Скоро у них появились две девочки Эрин и Аойфе, а потом и сын Конор. Семья поселилась в Крамлине, южном пригороде Дублина.

Фото: Граффити с изображением Конора Макгрегора в центре Дублина, 2016 год. Artur Widak / www.globallookpress.com

Тони немного поработал на фабрике, затем получил лицензию таксиста. Такая работа давала ему проводить с детьми больше времени: забирал их из школы, готовил ужин и даже после ночных смен наутро водил Конора и Энтони на футбольные матчи. Отец мечтал, чтобы сын сделал карьеру водопроводчика. Конор не возражал: по окончании школы в Лукане (Макгрегоры переехали туда в 2006 году) он начал учиться профессии, но продержался всего год. Зато увлекся смешанными единоборствами. Благо база была: помимо футбола, тихий и беспроблемный парнишка с 12 лет занимался боксом, чтобы отбиваться от хулиганов.

Интересно Маргарет Макгрегор была «не очень впечатлена» решением Конора заниматься таким видом спорта, где колотят ее ребенка. Она отказалась посещать соревнования и до сих пор не видела ни одного боя с участием младшего сына. Маргарет Макгрегор была «не очень впечатлена» решением Конора заниматься таким видом спорта, где колотят ее ребенка. Она отказалась посещать соревнования и до сих пор не видела ни одного боя с участием младшего сына.

Фото: Конор Макгрегор наносит удар Деннису Сиверу в главном бою турнира UFC Fight Night, Бостон, 18 января 2015 года. Kelvin Ma / www.globallookpress.com

Спортивная карьера Макгрегора Уже в феврале 2007 года 18-летний Конор Макгрегор дебютировал в Дублине в любительском бою и победил техническим нокаутом в первом раунде. Это обеспечило спортсмену контракт с Irish Cage of Truth, опытного тренера по смешанным единоборствам и начало профессиональной карьеры. Спустя шесть лет президента крупнейшей в мире организации по смешанным единоборствам Ultimate Fighting Championship Дэйну Уайта завалили требованиями подписать Макгрегора в UFC. После личной встречи спортсмен получил контракт, что было равносильно признанию его мастерства.

Фото: Жозе Алду и Конор Макгрегор во время пресс-конференции, Лондон, март 2015 года. Andrius Petrucenia / Википедия

Спортивные боссы не прогадали: со временем Макгрегор стал не просто чемпионом, а первым бойцом UFC с чемпионскими титулами сразу в полулегком и легком весе. Этот же рекорд он поставил в ирландской лиге CWFC. А еще стал автором нокаута на 13-й секунде после начала матча, уложив бразильского бойца Жозе Алдо.

Интересно Самым быстрый нокаут на первой секунде оформил боец ММА Луис Эрнандес в драке с Брайаном Топпом летом 2023 года. До того рекорд принадлежал спортсмену UFC Хорхе Масвидалю — он в 2019-м нокаутировал Бена Аскрена за шесть секунд. Самым быстрый нокаут на первой секунде оформил боец ММА Луис Эрнандес в драке с Брайаном Топпом летом 2023 года. До того рекорд принадлежал спортсмену UFC Хорхе Масвидалю — он в 2019-м нокаутировал Бена Аскрена за шесть секунд.

Макгрегор не всегда побеждал, но неизменно яростно требовал реванша. Он отлично заводил публику и собирал миллионы долларов. Тем не менее трижды объявлял об уходе из спорта. Но всегда возвращался, пока в 2021 году ему не сломали в бою левую ногу. На этом ирландец действительно приостановил спортивную карьеру Кстати, спортсмен не забывал о коммерции и занимался различными бизнес-проектами. В числе прочего стал выпускать собственные Forged Irish Stout и виски Proper Twelve. Также Макгрегор попробовал себя в кино и в 2024-м снялся в условно удачном ремейке фильма 1989 года «Дом у дороги».

Фото: Конор Макгрегор и Джейк Джилленхол в главных ролях фильма «Дом у дороги». MGM / www.globallookpress.com

Скандалы с участием Макгрегора Обвинения в расизме Перечислять все скандалы с Макгрегором было бы слишком долго. Он щедро оскорблял коллег, угрожал им, устраивал драки и нарушал законы на ринге и в обычной жизни. Поэтому ограничимся лишь самыми громкими случаями Начиная с 2017 года Макгрегора несколько раз штрафовали за превышение скорости, езду без страховки и водительских прав. Последние обвинения относились к весне 2022-го: спортсмену даже пришлось пару месяцев провести в тюрьме, так как он отказывался признавать свою вину.

Фото: Охрана усаживает Конора Макгрегора в автомобиль. thenotoriousmma / www.globallookpress.com

Если истории с превышением скорости публика проглотила (какой ирландец не любит быстрой езды?!), то обвинения бойца в расизме были уже куда серьезнее. Первый раз Макгрегор попался на насмешках над бразильцем Алдо перед тем самым боем со сверхзвуковым нокаутом. Спустя два года боец начал выкрикивать традиционные оскорбления перед боем другому чернокожему сопернику — Флойду Мейвезеру — младшему, а также прошелся по его жене и детям, не упустив сравнения с обезьянами. Макгрегор проиграл в том бою и признал мастерство оппонента, но обвинения себя в расизме опровергал.

Фото: Флойд Мейвезер — младший и Конор Макгрегор во время пресс-конференции, Лос-Анджелес, 11 июля 2017 года. Zhao Hanrong / www.globallookpress.com

Драки вне ринга Весной 2019 года Макгрегор заметил фаната, который снимал его на мобильный телефон, отобрал гаджет, швырнул на землю и растоптал. Хотя полиция арестовала бойца за нападение и ограбление, его поклонник не стал выдвигать обвинений. Поговаривали, что пострадавший «был исцелен внесудебным урегулированием». В том же году появилось видео, на котором Макгрегор избивал пожилого мужчину в пабе Дублина. Как оказалось, боец настойчиво и неоднократно предлагал собеседнику попробовать свой фирменный виски, но тот неизменно отказывался. В суде спортсмен признал себя виновным в нападении и выплатил штраф в тысячу евро.

Фото: Конор Макгрегор. Fotomag via www.imago-images.de / www.globallookpress.com

В римском ночном клубе Макгрегор накинулся на музыканта и телеведущего Франческо Факкинетти и сломал ему нос. Все произошло так быстро, что телохранители итальянца не успели отреагировать. Пострадавший выдвинул обвинения за нападение, но дело быстро замяли. Так же получилось с обвинениями некоей 42-летней женщины, которая утверждала, что после угроз и оскорблений Макгрегора ей пришлось спрыгнуть с яхты, чтобы спастись от бойца. В процессе дама сломала руку, однако в итоге отозвала иск. То ли ирландец выплатил отступные, то ли кто-то ее запугал поджогом автомобиля.

Фото: Конор Макгрегор в Монте-Карло, 2022 год. Hasan Bratic / www.globallookpress.com

Дела об изнасилованиях Впервые Макгрегора обвинили в изнасиловании в 2019 году. Это обошлось ирландцу примерно в полтора миллиона евро: компенсация жертве, оплата судебных издержек и штраф за неуважение к суду. Плюс многие бренды прервали сотрудничество со спортсменом. Следующая история произошла в 2020 году, но это была лайт-версия: в баре на Корсике боец попытался настаивать на сексуальном общении с замужней дамой, а также «непристойно обнажился». Макгрегора два дня продержали под стражей, допросили и отпустили, тем не менее расследование прекратили «из-за недостаточности доказательств». В 2023-м ирландец совершил сексуальное насилие во время финальной игры НБА в Майами. Он напал на 49-летнюю женщину в туалете Kaseya Center, а когда та попыталась сбежать, ударил ее лицом о стену. Дама логично обратилась в полицию, сейчас это дело находится на рассмотрении в окружном суде Флориды.

Фото: Конор Макгрегор и его гражданская жена Ди Девлин, Нью-Йорк, сентябрь 2021 года. Hubert Bals / www.globallookpress.com

И это все притом, что Макгрегор с 2008 года состоит в гражданском браке с Ди Девлин. У пары четверо детей: семилетний Конор Джек, шестилетняя Кройя, трехлетний Риан и годовалый Мак.