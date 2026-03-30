Из частного музея в Италии похитили картины Ренуара, Матисса и Сезанна

Из частной галереи Magnani Rocca Foundation в окрестностях итальянской Пармы украли три картины известных художников: Пьера Огюста Ренуара, Анри Матисса и Поля Сезанна. Общая стоимость произведений искусства оценивается в несколько миллионов евро, сообщила газета La Repubblica .

Кража произошла в ночь с 22 на 23 марта. Злоумышленники намеревались похитить четыре картины, но одну бросили на месте преступления.

«Произведения искусства стоимостью в несколько миллионов евро были украдены за считанные минуты из виллы Магнани в Мамиано-ди-Траверсетоло: входная дверь здания была взломана. Четвертая картина была брошена во время побега», — написали журналисты.

Украдены «Рыбы» Пьера-Огюста Ренуара, написанные в 1917 году, «Натюрморт с вишнями» Поля Сезанна, созданный в 1890 году, и «Одалиска на террасе» Анри Матисса 1922 года.

Расследование ведут карабинеры Пармы и подразделение, специализирующееся на охране культурного наследия. По данным музея, кража заняла менее трех минут. Преступники действовали слаженно и организованно.

Magnani Rocca Foundation — один из крупнейших частных художественных музеев Италии. Здесь собраны шедевры Тициана, Дюрера, Рубенса, Гойи, Кановы, Моне, Ренуара, Сезанна, Бурри. Особую гордость музея составляет коллекция картин Джорджо Моранди.

Ранее резонансное ограбление произошло в Лувре. Грабители выкрали восемь ювелирных экспонатов общей стоимостью 88 миллионов евро за семь минут и скрылись на скутерах. Драгоценности не были застрахованы.