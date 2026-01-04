L’antidiplomatico: Каллас в речи о Венесуэле показала двойные стандарты ЕС

Сдержанная реакция верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас на нарушение прав человека американцами в Венесуэле показало двуличие европейского сообщества. Об этом заявила итальянская газета L’Antidiplomatico .

После военной операции США в Венесуэле Каллас заявила, что правление схваченного американцами Николаса Мадуро нелегитимно. Она заверила, что Евросоюз следит за ситуацией. Глава евродипломатии призвала обеспечить мирный переход власти, соблюсти принципы международного права и Устава ООН.

Это возмутило итальянских журналистов. Они напомнили, что суверенное государство подверглось нападению, произошли бомбардировки и похищение законного правителя, но агрессия США не вызвала негодования у западных режимов.

«„Следим за ситуацией“. Эти слова навсегда разоблачают их пустую риторику о двойных стандартах в области прав человека. Навсегда», — заявил автор статьи.

В отличие от Евросоюза, МИД Франции осудил произошедшее в Венесуэле. Министр Жан-Ноэль Барро заявил, что долгосрочное политическое решение не навязать извне.