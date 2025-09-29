В ложных публикациях европейских СМИ о России обычно пишут, что страна живет на «темной стороне», отметил итальянский журналист Винченцо Лоруссо, живущий в ЛНР. Так он поддержал слова своего британского коллеги Джеймса Делингпола, который после поездки в Россию восхитился ей в статье журнала The Spectator «Хотите верьте, хотите нет, но Россия велика».

«Я прочел эту очень интересную статью и могу только подтвердить версию, с которой столкнулся. Россия — прекрасная страна, и в Европейском союзе постоянно предпринимаются попытки исказить реальность», — процитировала его слова газета «Известия».

Он отметил, что западные источники постоянно выпускают лживые публикации. Начиная с ложных сообщений о нехватке яиц на прилавках, заканчивая утверждениями, что россияне массово бегут из страны. Практически каждую неделю приходится опровергать множество неверных инфоповодов.

«Россию изображают страной, живущей на темной стороне, но если посмотреть на московскую станцию метро и сравнить ее с двумя станциями в Риме или Милане, то сразу становится понятно, какая страна на самом деле отстает», — сказал Лоруссо.

Журналист признался, что бывал не только в Москве и Санкт-Петербурге, а также посещал Сибирь, Омск, Новосибирск. Там он отметил уникальную атмосферу и доброжелательность людей. По мнению публициста, Европейский союз пытается создать себе врага в лице России, поэтому формирует иллюзию угрозы от этой страны. ЕС хочет как-то оправдать вложенные в перевооружение средства.

Ранее западные чиновники заявили изданию Politico, что ситуация в мире очень похожа ну ту, которая складывалась перед Первой мировой. Вероятность эскалации конфликта сильно возросла.