Итальянский врач-рентгенолог попал под следствие за лечение кошки

Врач-рентгенолог Джанлука Фанелли из Италии оказался под следствием после того, как вылечил свою кошку на рабочем месте. Об этом сообщил Oddity Central .

Проживающий в городе Аоста доктор выпустил свою кошку Афину погулять на улицу, однако питомец сорвался с крыши здания, упал на проезжую часть и получил травмы. Мужчина отвез животное в ближайшую ветклинику, но там специалисты отказались помочь, заявив, что Афина все равно умрет.

Фанелли не захотел опускать руки и отвел кошку в больницу Парини, в которой работал. Он сам сделал питомцу КТ и установил дренаж, который позволил откачать жидкость из грудной клетки. Кошку удалось спасти.

Действия медика вызвали вопросы у руководства клиники. Врача обвинили в незаконном использовании имущества больницы. За дело Фанелли взялась прокуратура Аосты.

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