Итальянский премьер Сальвини снова послал Макрона после вызова посла в Париже

Le Monde: Сальвини усилил критику Макрона в ответ на вызов посла в Париже

Развернувшийся публичный спор между премьер-министром Италии Маттео Сальвини и президентом Франции Эммануэлем Макроном усилился после вызова посла в Париже Эмануэлы Д’Алессандро. Об этом сообщила газета Le Monde .

Причиной конфликта между политиками стали разные взгляды на разрешение украинского кризиса.

Сальвини не согласился с инициативой Макрона о необходимости ввода на Украину войск после окончания конфликта.

Комментируя заявление французского президента, итальянский премьер использовал идиоматическое выражение «прокатись на трамвае», что можно перевести как нецензурный посыл.

Сальвини добавил, что Макрон может показать пример мужества остальным, если ему так хочется направить на Украину войска.

«Надеваешь шлем, бронежилет, винтовку и уходишь», — заявил он, обращаясь к Макрону.

На следующий день за острого на язык главу правительства Италии в Министерстве иностранных дел Франции пришлось отчитываться послу в Париже Эмануэле Д’Алессандро.

Но начавшийся скандал Сальвини только раззадорил. Выступая перед членами своей партии «Лига», он назвал Макрона «упавшим на дно антирейтинга обиженным неудачником».

«Сегодня он нападает с критикой на Трампа, завтра — на Путина, послезавтра — на Нетаньяху, а потом — на правительство Италии», — объявил Сальвини.

Ранее премьер-министр Италии Маттео Сальвини заявлял, что Макрон «сумасшедший», который втягивает Европу в вооруженный конфликт с Россией.