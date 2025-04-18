Итальянский премьер-министр попросила Трампа сделать Запад снова великим
Европе и США следует наладить отношения, чтобы сделать Запад снова великим. Об этом в беседе с американским президентом Дональдом Трампом заявила итальянский премьер-министр Джорджа Мелони. Трансляцию переговоров опубликовал телеканал NBC News.
Мелони попросила Трампа помочь сделать западную цивилизацию более сильной. Она обратила внимание, что это необходимо, даже если «между двумя сторонами Атлантики» возникают разногласия.
«Моя цель — сделать Запад великим снова, и, думаю, вместе мы сможем это сделать», — отметила премьер-министр Италии.
Глава Белого дома согласился с ней.
«Мы можем», — ответил он.
Ранее газета Financial Times сообщила, что представители Евросоюза возлагают большие надежды на встречу Трампа и Мелони. Они надеются, что на переговорах стороны уточнят американские требования по вопросу пошлин.
По информации источников издания, президент США хорошо относится к Мелони и называет ее «сильным лидером».