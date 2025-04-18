Итальянский премьер-министр попросила Трампа сделать Запад снова великим

Европе и США следует наладить отношения, чтобы сделать Запад снова великим. Об этом в беседе с американским президентом Дональдом Трампом заявила итальянский премьер-министр Джорджа Мелони. Трансляцию переговоров опубликовал телеканал NBC News .

Мелони попросила Трампа помочь сделать западную цивилизацию более сильной. Она обратила внимание, что это необходимо, даже если «между двумя сторонами Атлантики» возникают разногласия.

«Моя цель — сделать Запад великим снова, и, думаю, вместе мы сможем это сделать», — отметила премьер-министр Италии.

Глава Белого дома согласился с ней.

«Мы можем», — ответил он.

Ранее газета Financial Times сообщила, что представители Евросоюза возлагают большие надежды на встречу Трампа и Мелони. Они надеются, что на переговорах стороны уточнят американские требования по вопросу пошлин.

По информации источников издания, президент США хорошо относится к Мелони и называет ее «сильным лидером».