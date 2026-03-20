Итальянский альпинист погиб при камнепаде на Монблане

Итальянский альпинист скончался из-за камнепада во время подъема на массив Монблан на востоке Франции. Об этом сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на жандармерию.

«Итальянский альпинист, проходивший тренировочный курс, погиб 19 марта в результате камнепада на перевале Коль дю Гран Фламбо в массиве Монблан в Верхней Савойе», — заявили полицейские.

Журналисты уточнили, что погибший поднимался в составе группы из трех человек. Среди них был еще один альпинист, тоже проходивший обучение, а также инструктор.

Второй стажер сильно пострадал. У него диагностировали множественные переломы. Спортсмена доставили в больницу на вертолете.

Сам инструктор не получил травм, но находится в состоянии шока после случившегося. Как отметило агентство AFP, ЧП произошло на высоте в 3,4 тысячи метров.

Ранее альпинист выжил после падения с самой высокой польской горы Рысы. Ее высота — примерно 2,5 тысячи метров.