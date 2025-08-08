Итальянка заставляла сына отправлять ей нюдсы

Жительницу Катании (Сицилия) поместили под домашний арест с электронным браслетом по обвинению в преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетнего. Об этом сообщил Today.it .

По данным следствия, жертвой стал ее 15-летний сын. Женщина на протяжении двух лет (с 13-летнего возраста подростка) принуждала его присылать интимные фото и видео, а также аудиосообщения сексуального характера. Следствие установило, что мать использовала уязвимое положение сына.

Суд изъял подростка из семьи. Женщине запретили приближаться к сыну и вступать с ним в контакт.

Ранее в Дагестане задержали педофила, который мучил 5-летнюю девочку