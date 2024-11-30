Суд арестовал обвиняемого в похищении детей жителя Москвы

СК: в Москве арестовали мужчину, подозреваемого в похищении двух подростков в ТЦ

Суд отправил под стражу жителя Москвы, которого подозревают в похищении двух подростков. По версии следствия, фигурант уголовного дела вымогал у детей деньги, а также угрожал им оружием и применением насилия, сообщила пресс-служба столичного СК.

Мужчину заключили под стражу на два месяца. По версии обвинения, он требовал от двух подростков, находившихся в ТЦ, передать ему 120 тысяч рублей.

«После чего обвиняемый, ограничивая свободу передвижения потерпевших, отвез их на участок местности вблизи спортивного стадиона, где произвел не менее одного выстрела в воздух», — отметили в пресс-службе.

Жителя Москвы задержали. В ходе обысков по месту его проживания правоохранители нашли большое количество ножей и пистолет. Расследование уголовного дела контролирует Кунцевская межрайонная прокуратура.

Ранее двое жителей Волгограда похитили военного и вымогали у него деньги. Мужчина сбежал из плена и обратился в полицию.