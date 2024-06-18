Италия задумалась о передаче Украине Storm Shadow

Итальянские власти могут принять решение об отправке на Украину дальнобойных ракет Storm Shadow, потенциально способных наносить удары по территории России. Об этом сообщила газета Fatto Quotidiano со ссылкой на источники.

Передача украинской стороне боеприпасов большой дальности, отметили в материале, свидетельствует, что политическое отношение премьер-министра Италии Джорджи Мелони к конфликту изменилось.

Накануне европейских выборов, обратили внимание журналисты, в программе партии Мелони «Братья Италии» этот непопулярный среди населения страны вопрос не упоминали. Сама премьер также практически не поднимала тему передачи Storm Shadow.

«Теперь, после голосования, при явном провале сил, сосредоточившихся на пацифистском послании, Мелони публично вернулась к своим первоначальным проатлантическим позициям», — подчеркнули в статье.

По информации газеты, указ о поставке вооружений правительство выпустит уже в течение пары недель. Представит вооружения, которые включат в девятый пакет военной помощи Украине, министр обороны Гуидо Крозетто. Он выступит на заседании парламентского комитета по безопасности республики до конца июня.

В список, заметили в материале Fatto Quotidiano, включат и систему ПВО Samp-T. Она завершила участие в миссии в Кувейте.

Окончательное решение по поставкам оружия ВСУ примут до саммита НАТО в Вашингтоне, который состоится 9-11 июля.