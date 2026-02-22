Италия за год потратила 2,7 млн рублей на содержание яхты бизнесмена Мельниченко

Итальянское руководство ежегодно выделяет из бюджета по 2,7 миллиона рублей на содержание конфискованной яхты российского предпринимателя Андрея Мельниченко. Об этом сообщил телеграм-канал Shot .

Судно стоит в порту Триеста четыре года, а сам Мельников живет в ОАЭ. Чтобы сохранить яхту в хорошем состоянии, нанятые итальянской стороной инженеры и техники следят за работой бортовых систем.

Затраты на судно частично компенсируются экскурсиями — его можно посетить, купив билет стоимостью от 154 до 438 долларов (от 12 до 34 тысяч рублей).

Корабль оценивают в 575 миллионов долларов (более 44 миллиардов рублей).

