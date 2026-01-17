Миллиардер промахнулся с названием яхты и обозвал себя нацистом

Сооснователь, председатель совета директоров и директор по технологиям корпорации Oracle Ларри Эллисон попал в неловкую ситуацию, назвав яхту в честь японской богини Izanami. При зеркальном прочтении это слово превращалось в оскорбительное «Я нацист», поэтому он срочно стер надпись и продал судно другому миллиардеру, сообщил The New York Post .

Купив 58-метровую суперъяхту немецкого производства Lürssen, Эллисон решил подобрать для нее оригинальное название. Он посвятил судно синтоистской богине Izanami. В японской мифологии она связана одновременно с жизнью и смертью.

Название казалось удачным до тех пор, пока бизнесмен не увидел его в отражении. Если перевернуть слово задом наперед, получится «Я нацист». Имея тесные связи с Израилем, Эллисон схватил растворитель для краски и стер надпись.

Он переименовал яхту в Ronin и незадолго до 2013 года продал венесуэльскому банкиру Виктору Варгасу. Сейчас она принадлежит итальянскому бизнесмену, лидеру фармацевтической отрасли Алессандро Дель Боно.

Попытка скрыть недоразумение провалилась, интернет-пользователи узнали прежнее название яхты и сделали Эллисона героем мемов. Эта история привлекла много внимания из-за того, что миллиардер известен как ярый сторонник консерваторов и использования искусственного интеллекта для слежки за людьми. В сентябре он ненадолго стал самым богатым человеком в мире, после того как его состояние выросло до 393 миллиардов долларов.

