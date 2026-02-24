Италия выступила против попыток Венгрии блокировать антироссийские санкции

Италия не согласна с позицией Венгрии, которая выступает против утверждения очередного пакета санкций Евросоюза в отношении России. Об этом заявил министр иностранных дел Италии, вице-премьер Антонио Таяни на полях встречи глав МИД ЕС в Брюсселе. Трансляцию его выступления вели на сайте Еврокомиссии .

Рим признает принцип единогласия в некоторых вопросах ЕС, поэтому отдельные страны вправе использовать право вето. При этом Италия, как подчеркнул министр, поддерживает принятие новых ограничительных мер против России и выступает за выделение финансирования Украине.

«Мы разделяем вето — там, где требуется единогласие, мы не можем поступить иначе, но мы поддерживаем новые санкции [против России] и финансирование [Украины] в размере 90 миллиардов евро, линию c преобладающей поддержкой в Европейском союзе», — сказал Таяни.

Он добавил, что некоторые страны ЕС ошибаются, когда отказываются поддерживать новые решения, ведь такие меры могли бы подтолкнуть Москву к более сдержанной позиции.

Ранее президента Франции Эммануэля Макрона подвергли критике за его слова о выделении Киеву крупного кредита и подготовке нового пакета ограничительных мер против России. Лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что такая линия идет вразрез с интересами жителей Франции.