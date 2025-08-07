Италия решила построить мост на Сицилию за 13 миллиардов евро за счет НАТО

Итальянское руководство планирует включить траты на строительство моста через Мессинский пролив в расходы на оборону, о которых страна отчитывается перед НАТО. Об этом сообщила газета Associated Press .

Власти считают, что переправу можно классифицировать как объект двойного назначения, благодаря чему покроется часть расходов в счет требований альянса по увеличению оборонного бюджета до 5% ВВП.

Возведение самого длинного в мире висячего моста обойдется примерно в 13,5 миллиарда евро. Переправа соединит Апеннинский полуостров с Сицилией.

Ее строительство долгое время переносили из-за экологических рисков, дискуссий о целесообразности и возможном влиянии на сейсмическую активность региона.

Министр транспорта Италии Маттео Сальвини охарактеризовал мост как «величайший инфраструктурный проект западного мира».

Ранее Италия вслед за Францией и Чехией отказалась закупать оружие для Украины. Руководство страны объяснило, что у нее, в отличие от Германии, нет на это денег.