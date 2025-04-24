Италия отказалась исполнять ордер на арест Путина

Министерство юстиции Италии отказалось применять меры по выполнению требования Международного уголовного суда об аресте президента России Владимира Путина. Об этом сообщила газета Corriere della Sera .

«Министр юстиции Италии так и не принял мер по выполнению постановления от 17 марта 2023 года. С тех пор постановление судей Гааги застряло в кабинетах министерства, а Карло Нордио не передал его генеральному прокурору Рима», — написали журналисты.

В материале отметили, что правительство Италии считает глав государств и правительств лицами, защищенными иммунитетом.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что ордер МУС об аресте президента Владимира Путина нарушает рамки международного права.

Позже официальный представитель Кремля сообщил, что Россия обсудит со странами БРИКС вопрос о создании альтернатив МУС на межрегиональном уровне.