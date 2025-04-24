Кремль поддержал идею Медведева по созданию альтернативы МУС на базе БРИКС

Россия обсудит со странами БРИКС предложение заместителя председателя Совета безопасности Дмитрия Медведева о создании альтернативы Международного уголовного суда на межрегиональном уровне. Как сообщило РИА «Новости» , с таким заявлением выступил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что детали предложения пока не изучил, но считает, что идея достаточно проработана для того, чтобы вынести ее на обсуждение с международными партнерами.

«Будем дальше вести диалог с нашими партнерами по странам БРИКС», — сказал Песков.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своей статье для журнала «Правоведение» заявил, что Международный уголовный суд попал в зависимость от коллективного Запада, что сделало его работу несостоятельной.

В качестве примера он привел ордер, выданный коллегией на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Страны Евросоюза сначала объявили о готовности выполнить предписания, но после окрика из США отозвали решение. Медведев подчеркнул, что в таких условиях МУС необходимо распустить.