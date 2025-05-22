Истребители ВМС США нанесли крупнейший за всю историю удар с авианосца по террористическим группировкам в Сомали. Об этом сообщил портал Business Insider со ссылкой на исполняющего обязанности начальника военно-морских операций Джеймса Килби.

По данным издания, на позиции террористов сбросили более 56 тысяч килограммов боеприпасов. В операции участвовали 16 палубных истребителей F/A-18 Super Hornet, которые базируются на авианосце Harry Truman. В это время он находился в Красном море.

Авианосную ударную группу, включающую Harry Truman и несколько сопровождающих кораблей, перебросили в этот регион прошлой осенью. Она выполняла боевые задачи в рамках американских операций на Ближнем Востоке, в том числе в Йемене, где оказывала поддержку в борьбе с повстанцами-хуситами.

Этой весной террористы подорвали кортеж президента Сомали Хасана Шейха Махмуда, когда он направлялся в аэропорт.