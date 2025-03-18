Боевики подорвали кортеж президента Сомали

Исламисты напали в Могадишо на кортеж президента Сомали Хасана Шейха Махмуда. Об этом сообщила газета Somali Guardian .

Террористы подорвали кортеж рядом с президентским дворцом. По данным газеты, глава государства направлялся в аэропорт. В результате атаки президент остался жив, но погибли несколько человек.

Ответственность за взрыв взяла на себя группировка «Аш-Шабаб»*. Несмотря на случившееся, президент Сомали продолжил поездку в регион Средняя Шабелле. Там лидер встретится с военнослужащими, которые сражаются с террористической группировкой.

Ранее боевики напали в Пакистане на пассажирский поезд. ЧП произошло в провинции Белуджистан. Террористы подорвали пути и атаковали поезд, когда тот въехал в горный тоннель. Преступники расстреляли шестерых военных и потребовали отпустить взятых в плен боевиков из террористической организации «Армия освобождения Белуджистана».

В ходе антитеррористической операции пакистанские спецслужбы освободили более 400 заложников и обезвредили 33 боевика.