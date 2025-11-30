Истребитель ВВС США перехватил самолет вблизи резиденции Трампа

Истребитель ВВС США экстренно перехватил частный самолет, нарушивший воздушное пространство вблизи резиденции американского президента Дональда Трампа во Флориде. Об этом сообщило Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) в своем официальном заявлении, размещенном в соцсети X .

Происшествие случилось в закрытой для полетов зоне города Палм-Бич, где расположена президентская резиденция Мар-а-Лаго.

«Самолет благополучно препроводили из этой закрытой зоны», — отметили в NORAD. В командовании подчеркнули, что перехват выполнен в рамках стандартной процедуры.

Нарушителя вывел из ограниченного воздушного пространства истребитель F-16.

