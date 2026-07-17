Истребитель ВВС США передал сигнал бедствия над ОАЭ

Во время полета над ОАЭ американский истребитель F-35A подал сигнал бедствия. Об этом сообщило агентство Tashim .

Истребитель ВВС США передал аварийный код транспондера 7700. Он обозначает общую аварийную ситуацию в полете.

После подачи сигнала бедствия истребитель совершил посадку на авиабазе Аль-Дафра в Абу-Даби. Детали происшествия пока неизвестны.

Несколько дней назад Иран и США снова обменялись ударами. КСИР поразил авиабазу США Аль-Азрак в Иордании, где базировались истребители, и ключевые объекты 5-го флота США в Бахрейне.

В конце весны американский транспортный самолет Boeing C-17A Globemaster III, вылетевший из Румынии, подал сигнал бедствия в небе над Европой. Позже борт приземлился на авиабазе Рамштайн.