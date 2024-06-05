Истребитель Су-30МКИ разбился в Индии

Фото: РИА «Новости»

В индийском штате Махараштра, расположенном на западе страны, разбился истребитель Су-30МКИ. Об этом сообщил телеканал NDTV.

«Самолет вылетел из Озара в Махараштре и находился на испытательном полете после капитального ремонта в компании Hindustan Aeronautics Limited», — уточнили источники телеканала.

По данным журналистов, авиакатастрофа произошла недалеко от села Ширасгаон. Самолет упал на землю и загорелся. Пилоты успели катапультироваться, им оказывают медицинскую помощь.

В апреле погиб президент Ирана Эбрахим Раиси. Глава государства летел на вертолете, который разбился в горах. Все пассажиры и члены экипажа, находившиеся на борту, погибли.

Олег Эйдельштейн добился признания сыном Жириновского. Зачем ему это нужно

«Тушили окурки». Родители зверски мучили и избили до смерти трехлетнюю девочку в Адыгее

Проекты российско-африканской повестки представят на площадке ПМЭФ

Конец капитализма. Рекордный дефицит торгового баланса добьет США

Красный пунктир. Три причины, зачем Макрону посылать инструкторов на Украину

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте