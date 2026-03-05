Истребитель Су-30 ВВС Индии перестал выходить на связь

Истребитель Су‑30МКИ Военно-воздушных сил Индии перестал выходить на связь. Поиски самолета уже начались, сообщил ВВС страны в X .

Борт не прибыл на аэродром назначения. Самолет вылетел из города Джорхат в штате Ассам и последний раз связывался с диспетчерами в 19:42 по местному времени.

После исчезновения истребителя немедленно организовали поисково-спасательную операцию.

Самолеты Су-30МКИ производятся в Индии на предприятиях компании Hindustan Aeronautics Limited. На вооружении ВВС находится около 270 таких машин.

В конце февраля современный американский беспилотник исчез с радаров над Персидским заливом к югу от Ирана. Эксперты допустили, что его могли посадить российские или китайские системы радиоэлектронной борьбы.