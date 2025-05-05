Истребитель Spitfire времен Второй мировой войны разбился в Великобритании

Крушением закончился полет для истребителя Spitfire времен Второй мировой войны в британском графстве Кент. Пилот и пассажир в результате происшествия не пострадали. Об этом со ссылкой на пресс-службу компанию — владельца самолета Fly A Spitfire сообщил телеканал Sky News .

В фирме подчеркнули, что истребитель потерпел крушение в минувшую субботу, 3 мая.

«Борт совершил аварийную посадку за пределами аэродрома. Пилот и пассажир не пострадали», — заявили в пресс-службе.

Опрошенные журналистами очевидцы уточнили, что истребитель прекратил движение во время пролета над стоянкой автофургонов. По их словам, пилот отвел самолет к полю, едва не задев макушки деревьев, где он упал.

Авторы материала подчеркнули, что крушение военного истребителя произошло в преддверии пятидневных празднований 80-й годовщины окончания Первой мировой войны. Планировалось ли участие пострадавшего истребителя в каких-либо памятных мероприятиях, неизвестно.

В минувшее воскресенье, 4 мая, одномоторный самолет Vans RV-10 упал на жилые дома в районе Вуд-Ранч в Сими-Вэлли к северу от Лос-Анджелеса. В результате крушения от полученных ран на месте погиб пилот. От удара воздушного судна жилые дома загорелись, но среди местных жителей никто не пострадал.