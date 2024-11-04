Истребитель МиГ-29 разбился на севере Индии

ВВС Индии сообщили о крушении истребителя МиГ-29 во время учебного полета

Совершавший плановый учебный полет многоцелевой истребитель МиГ-29 потерпел крушение на севере Индии в районе города Агра в штате Уттар-Прадеш. Об этом на своей странице в социальной сети X сообщила пресс-служба военно-воздушных сил страны.

В ведомстве заявили, что пилот до последнего момента не оставлял штурвал, чтобы отвести истребитель от жилых домов. Убедившись, что самолет упадет в пустынной местности, военный катапультировался.

Предварительной причиной крушения МиГ-29 назвали системную неисправность. Окончательные результаты ведомство пообещало огласить по итогам организованного расследования.

Это уже второй истребитель МиГ-29, потерпевший крушение в Индии осенью. Прошлый самолет упал на северо-западе страны в конце сентября. По данным Военно-воздушных сил Индии, пилот успел катапультироваться, так как справиться с возникшей технической проблемой не смог.