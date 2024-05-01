Истребитель F-16 потерпел крушение в США | 360°

Мир 01 мая 2024, 03:30 Истребитель F-16 потерпел крушение в США Истребитель F-16 потерпел крушение в Нью-Мексико РИА «Новости»

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Истребитель F-16 Fighting Falcon разбился недалеко от базы ВВС Холломан в Нью-Мексико. Об этом сообщила пресс-служба авиабазы.

По данным командования, пилот катапультировался, ему оказывают медицинскую помощь. Инцидент произошел недалеко от национального парка Уайт-Сэндс.

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Власти призвали жителей не подходить к месту ЧП из-за возможного попадания в атмосферу вредных химвеществ, которые находились на борту самолета.

Другой американский истребитель F-16 разбился 31 января 2024 года у западного побережья Южной Кореи. Самолет упал в море, однако пилот катапультировался, и его спасли.

F-16 — американский многофункциональный легкий истребитель четвертого поколения. Он был разработан в 1974 году, а принят в эксплуатацию в 1978. Это самый массовый истребитель четвертого поколения в мире, он стоит на вооружении 25 стран, в том числе, Южной Кореи.