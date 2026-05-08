Истощенного шеф-повара из России нашли в джунглях Камбоджи

В джунглях Камбоджи местные жители нашли истощенного 38-летнего россиянина Алексея Коротеева, который позвал их на помощь. Об этом сообщил канал Baza в «Максе».

Коротеев родом из Барнаула, но жил и работал в Омске шеф-поваром. Он состоял в Национальной гильдии шеф-поваров, вел блог с рецептами и кулинарными советами. Позже мужчина уехал в Камбоджу: там путешествовал на байке, лазил по джунглям, ночевал в гамаке и выкладывал фото. Но в марте его соцсети затихли, и знакомые забеспокоились.

Коротеева передали спасателям. Он собирался обратиться за помощью в российское посольство. Сейчас его жизни ничто не угрожает.

Летом 2025 года в джунглях Индии нашли россиянку, которая две недели жила в пещере вместе со своими двумя дочерями. Предположительно, она ушла туда из-за своего увлечения индуизмом и индийскими духовными практиками.