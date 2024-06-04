Историк Борисенок: протесты фермеров Польши на границе с Украиной продолжатся

Евросоюз приостановил взимание пошлин на все украинские товары, это вызвало протесты польских фермеров на границе с Украиной. Польско-украинские противоречия продолжат развиваться, сообщил историк Юрий Борисенок в эфире радио Sputnik.

По словам специалиста, за фермерами могут стоять определенные политические силы в преддверии выборов в Европейский парламент. Не исключено, что после них акции протестов будут продолжаться.

Борисенок предположил, что финал этой бесконечной истории еще наступит очень нескоро.

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