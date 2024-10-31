Боец Шара Буллет: если бы не Россия, Грузия стала бы частью Дагестана

Российский боец UFC Шарабутдин «Шара Буллет» Магомедов отреагировал на слова чемпиона Мераба Двалишвили из Грузии о том, что «Дагестан и Россия — это не одно и то же». Слова спортсмена привело издание Sport24 .

«В школу, наверное, на историю, на географию мало ходили. Двалишвили, наверное, больше на борьбу ходил, а географию и историю пропускал», — сказал боец.

Он напомнил, что грузин от Дагестана спасла Россия. В противном случае Грузия стала бы частью республики.

Западные политики остались недовольны недавними выборами в Грузии. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что лидеры стран Запада всегда не приветствуют приход к власти консерваторов.