«Историю пропускал». Шара Буллет ответил на слова Двалишвили о России и Дагестане
Боец Шара Буллет: если бы не Россия, Грузия стала бы частью Дагестана
Российский боец UFC Шарабутдин «Шара Буллет» Магомедов отреагировал на слова чемпиона Мераба Двалишвили из Грузии о том, что «Дагестан и Россия — это не одно и то же». Слова спортсмена привело издание Sport24.
«В школу, наверное, на историю, на географию мало ходили. Двалишвили, наверное, больше на борьбу ходил, а географию и историю пропускал», — сказал боец.
Он напомнил, что грузин от Дагестана спасла Россия. В противном случае Грузия стала бы частью республики.
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