«Истерию устроили». На Украине возмутились из-за вопросов западных СМИ Путину

На саммите в Анкоридже западные журналисты завалили вопросами президента России Владимира Путина, устроив настоящую «истерику». Об этом в своем Telegram-канале написал депутат Верховной рады Александр Дубинский.

Украинский парламентарий заявил, что было интересно наблюдать за «истерией» западных журналистов перед началом встречи Путина и Трампа.

«Сегодня эти „глубокомысленные“ левые СМИ вдруг вспомнили, что у Путина можно что-то спросить. А чего ж вы три года молчали?» — сказал он.

Дубинский иронично отметил, что за это время западные журналисты написали «тонны аналитики» и про опасность Трампа, и про климатические угрозы, и даже про гендерные туалеты. Только вот не взяли ни одного комментария у российского лидера, хотя от его решений многое зависит.

Ранее Трамп рассказал, как повлияла его победа на президентских выборах на течение украинского конфликта. По его словам, если бы он не выиграл, то ситуацию на Украине могла вылиться в третью мировую войну.