Используют шантаж. В Белоруссии рассказали, как Литва вербует граждан республики
ОНТ: ДГБ Литвы вербует граждан Белоруссии с помощью шантажа
Департамент государственной безопасности (ДГБ) Литвы вербует белорусов, используя шантаж. Об этом заявил белорусский государственный телеканал ОНТ.
«Периодически со стороны литовских властей подается информация, что в Белоруссии вербуют, и даже захватывают литовских граждан. Но не приводятся никаких фактов», — сообщили в эфире телеканала.
На этом фоне рассказали про два случая, когда ДГБ Литвы завербовал белорусских граждан. В репортаже показали Александра Мирского, который когда-то был топ-менеджером в туристической отрасли и даже возглавлял Республиканский союз туристических организаций. Сейчас мужчина отбывает наказание в колонии за госизмену.
Он рассказал, как приехал в Литву в 2015 году. Там его «жестко приняли» сотрудники ДГБ, проводили в гостиницу, где забрали телефон и начали долгую беседу.
«На этой беседе я подвергся шантажу, в том числе бизнесом, моей семьей и всем остальным. И я выбрал сотрудничество с этой организацией», — рассказал Мирский.
Ранее министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что Украина может атаковать Белоруссию. По его словам, киевский режим должен иметь возможность защитить себя.