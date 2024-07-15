Используют шантаж. В Белоруссии рассказали, как Литва вербует граждан республики

«Периодически со стороны литовских властей подается информация, что в Белоруссии вербуют, и даже захватывают литовских граждан. Но не приводятся никаких фактов», — сообщили в эфире телеканала.

На этом фоне рассказали про два случая, когда ДГБ Литвы завербовал белорусских граждан. В репортаже показали Александра Мирского, который когда-то был топ-менеджером в туристической отрасли и даже возглавлял Республиканский союз туристических организаций. Сейчас мужчина отбывает наказание в колонии за госизмену.

Он рассказал, как приехал в Литву в 2015 году. Там его «жестко приняли» сотрудники ДГБ, проводили в гостиницу, где забрали телефон и начали долгую беседу.

«На этой беседе я подвергся шантажу, в том числе бизнесом, моей семьей и всем остальным. И я выбрал сотрудничество с этой организацией», — рассказал Мирский.

Ранее министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что Украина может атаковать Белоруссию. По его словам, киевский режим должен иметь возможность защитить себя.