Бганба попросил Путина не допустить негативных процессов, способных помешать дружбе России и Абхазии. Он выразил обеспокоенность неким «политическим дискурсом», что в республике появились есть силы, стремящиеся подорвать отношения с Россией.

«На предстоящих выборах все кандидаты на пост главы Абхазии единодушно выражают поддержку укреплению и развитию братских отношений с Российской Федерацией. Они осознают, что сотрудничество и дружба с Россией — ключевой фактор безопасности и стабильности страны», — отметил Бганба.

Он подчеркнул, что народ Абхазии остается верным партнером и союзником России в «противостоянии коллективному Западу». Также Бганба напомнил, что абхазы поддерживают задачи и цели спецоперации на Украине.

Ранее Минфин Абхазии раскрыл размер помощи России в 2025 году.