Испанский суд разрешил эвтаназию 25-летней девушке с психическими расстройствами

Испанский суд разрешил эвтаназию 25-летней Ноэлии Кастильо Рамос, несмотря на то что ее отец выступал против. Об этом сообщило Sky News .

В 2022 году девушку дважды изнасиловали — сначала бывший молодой человек, а затем трое неизвестных. После этого она стала страдать психическими расстройствами, принимать наркотики и в октябре того же года попыталась покончить с собой.

Ноэлия выжила, но осталась парализованной ниже пояса. Шансов на выздоровление у нее не было. Боли были невыносимыми. Тогда она и решила воспользоваться эвтаназией.

Пытаясь отговорить дочь от решения, ее отец дошел до Европейского суда по правам человека. Ее мать надеялась, что девушка передумает, но пообещала в любом случае быть на ее стороне. Перед смертью она надела свое любимое платье и накрасилась. Процедура состоялась 26 марта.

Эвтаназия официально разрешена в Испании с 2021 года.

