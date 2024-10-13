Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова пошутила над испанским внешнеполитическим ведомством после публикации видеоролика в честь Дня национального разнообразия страны, которое начиналось кадрами с московского Центрального парка имени Горького. В своем Telegram-канале она указала европейским коллегам на ошибку.
«Наконец все узнали, что означает выражение „испанский стыд“», — написала Захарова.
В ролике рассказывается о том, что мир очень разнообразный и его населяют люди разных национальностей. Открывается видео кадрами с москвичами, которые проходят мимо ворот в парк имени Горького.
Празднование Дня национального разнообразия отмечают 12 октября, когда Христофор Колумб отправился к берегам Нового Света. Праздник отмечают не только в Испании, но и странах Латинской Америки.
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