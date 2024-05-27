Испания выделит Украине пакет помощи на рекордную сумму

Испания направит на Украину пакет военной помощи на рекордную сумму — более 1,1 миллиарда евро. Об этом информировали источники газеты Pais.

По данным СМИ, о новом пакете объявят 27 мая во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Мадрид. Ожидается, что Зеленский подпишет двустороннее соглашение о безопасности с премьер-министром Испании Педро Санчесом. Договор будет, в частности, подразумевать поставки широкого спектра военной техники. Причем большую часть вооружения не возьмут из арсеналов, а произведут в Испании специально. Соглашение будет рассчитано на два года с возможностью продления.

По информации газеты, Украина получит 155-миллиметровые артиллерийские снаряды, системы защиты от беспилотников, бортовые минометы, тактические автомобили, переносные ракетные установки, шесть ракет Patriot и 19 подержанных танков Leopard 2A4. Помимо этого, Испания распространит программу боевой подготовки бойцов ВСУ еще на 400 человек.

Ранее стало известно, что Украина может получить новый пакет военной помощи и от США.