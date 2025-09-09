Исламисты пригрозили сжечь Собор Парижской Богоматери
Исламисты пригрозили сжечь соборы во Франции, если не освободят их соратника
Неизвестные исламисты начали угрожать сжигать храмы во Франции, если власти не освободят их соратника Ибрагима Айссауи. Видео с их обращением распространилось по соцсетям.
На кадрах три человека в масках делают заявление на арабском языке, ниже идут субтитры по-английски. Перед ними на столе стоит макет Собора Парижской Богоматери, один из мужчин держит в руке факел.
«Если он не будет свободен, гнев Божий обрушится на жителей Франции! Ваши храмы будут гореть!» — пригрозил исламист.
После этого мужчина с факелом поджег макет.
Айссауи, уроженец Туниса, в октябре 2020 года убил трех человек в базилике Пресвятой Богородицы в Ницце. В этом году суд приговорил его к пожизненному лишению свободы.
