После трех лет мытарств выданного Францией боевика доставили в Москву

Россия добилась экстрадиции обвиняемого в терроризме Руслана Боташева. Правоохранители доставили его в Москву, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

Мужчина находился во Франции, надзорное ведомство три года добивалось его выдачи. Боташев, по версии следствия, в 2015 году примкнул к одному из подразделений «Исламского государства»* и орудовал на территории Сирии. Боевику поручали охрану инженерных отрядов, минировавших подземные туннели в Алеппо, и оборону города от правительственных войск. С 2016 года он числился в международном розыске.

Наконец, французские власти согласились на экстрадицию. Боташева доставили в Москву транзитом через Турцию.

В июле власти Таиланда согласились выслать в Россию подозреваемого в наркоторговле Игоря Выговского. Его банда промышляла в Ульяновской и Самарской областях.

*Запрещенная в России террористическая организация.