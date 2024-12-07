Иск против главы ЕК по делу о покупке вакцин поддержали власти Польши и Венгрии

Поданный к рассмотрению в суд Льежа иск с обвинением главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в коррупции при закупках вакцин от коронавирусной инфекции поддержали более 1000 человек. Как сообщило РИА «Новости» , с таким заявлением выступил инициатор преследования чиновницы Фредерик Балдан.

Он подчеркнул, что обвинение поддержали члены правительства Польши и Венгрии, объединения врачей и бортпроводников, общественные организации, а также родственники умерших от побочных эффектов вакцин.

Активист напомнил, что власти Евросоюза заключили договор о поставках вакцин с компанией Pfizer на 35 миллиардов евро. При этом препарат не прошел достаточного количества испытаний, о чем жителям стран блока не сообщили.

«Мы имеем дело со свидетельствами, что Еврокомиссия намеренно нарушила права европейских граждан», — заявил Балдан.

Он добавил, что текста договора о поставках никто никогда не видел. Доступ к документу не имеют даже депутаты Европарламента.

«Если он будет опубликован, то вызовет общественные беспорядки. Станет ясно, что европейские власти обманули общественность, выставив на европейский рынок продукт, который считался безопасным и эффективным, однако в реальности он не был ни тем, ни другим», — пояснил автор иска.

По его словам, на защиту фон дер Ляйен встала прокуратура Евросоюза, которая заявила об иммунитете против судебного решения. На новых слушаниях участники иска намерены добиться снятия с главы Еврокомиссии этого статуса.

Судебное преследование председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен по делу о закупках вакцин от коронавирусной инфекции началось еще в мае этого года на основании публикации The New York Times от февраля 2021 года.

Журналисты утверждали, что никакого контракта с компанией Pfizer Евросоюз не заключал, а поставки начались из-за частных договоренностей главы ЕК и директора Pfizer Альберта Бурлы. При этом часть закупленного препарата не понадобилась и ее уничтожили. Активисты подсчитали, что таким решением чиновница впустую потратила четыре миллиарда евро.

Французский журналист Александр Фант и уполномоченный по правам человека Эмили О’Рейли потребовали обнародовать переписку фон дер Ляйен и главы Pfizer, но их иск оставили без ответа. После этого в дело вступил Балдан, который добился передачи дела в Европейскую прокуратуру, а оттуда материалы перешли в суд Льежа.