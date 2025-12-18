Лукашенко заявил, что заинтересован в окончании конфликта на Украине

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что занимает миролюбивую позицию и заинтересован в окончании конфликта на Украине. Об этом сообщили РИА «Новости» .

«Мне это крайне выгодно (окончание украинского конфликта — ред.), потому что я занимаю позицию миролюбивую», — сказал он.

Ранее белорусский лидер предположил, что президент США Дональд Трамп может придерживаться аналогичной позиции. По словам Лукашенко, при дальнейшем затягивании конфликта страны Европы и в целом весь мир ждут трагические последствия. В качества примера он привел исторический факт, когда СССР и Япония не заключили мирный договор, однако это не мешает странам сотрудничать на протяжении долгого времени.

До этого белорусский президент посоветовал Украине наладить отношения с Россией, но не будить «спящего медведя».