«Ищем надежное решение проблемы». В США оценили переговоры с Россией

Масштаб переговоров России и США в Саудовской Аравии говорит о том, что обе стороны планируют найти решение украинского конфликта. Об этом заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в соцсети X .

По его словам, размах и объем переговоров подтверждают намерения США. Он напомнил, что встреча российских и американских делегатов в Эр-Рияде продлилась 12 часов. При этом заявления позволили предположить, что представители России и США обсудили многие аспекты, приблизившись к заключению соглашения.

Риттер отметил, что вряд ли все это делается для того, чтобы потом снова вернуться к этому вопросу.

«Идея о том, что [президент США Дональд] Трамп вернется к российскому вопросу после решения конфликта с Китаем абсурдна. Мы ищем надежное решение проблемы», — написал он.

Аналитик также надеется, что новый стратегический курс Вашингтона действительно направлен на налаживание отношений с Москвой. Он отметил, что риск ядерного конфликта уже увеличивается с каждым днем.

Ранее Риттер заявил, что Трамп заранее спланировал переговоры делегации США с украинскими представителями в Джидде, желая загнать Европу в ловушку.