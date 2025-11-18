Ирландский шахтер больше 2 месяцев пролежал в гробу ради денег, но ничего не получил

Ирландский шахтер Мик Мини в 1968 году лег в гроб, чтобы просидеть там 61 день и установить мировой рекорд. Об эксперименте сообщила британская газета The Guardian .

Ящик с Мини закопали на лондонской строительной площадке. Связь с внешним миром проходила только через трубу подачи воздуха и питания. Только через 61 день шахтера достали, вокруг него собралась толпа. Он надел темные очки, улыбнулся и отметил, что готов остаться под землей и 100 дней.

Однако известность и благополучие шахтер так и не приобрел. По данным журналистов, его обманули, мировое турне не состоялось. В итоге Книга рекордов Гиннесса не зарегистрировала достижение. В том же году рекорд побила Эмма Смит, которая пролежала под землей 101 день.

