Ирландию уличили в намерении изменить правила отправки войск на Украину

Посол Филатов: Ирландия развяжет себе руки по теме миротворцев на Украине

Ирландские власти хотят изменить правила, чтобы участвовать в неподдерживаемых ООН миротворческих миссиях. Об этом ТАСС заявил посол России в республике Юрий Филатов.

Он прокомментировал новый ирландский законопроект, позволяющий отправлять миротворцев за рубеж без санкции Совета Безопасности ООН.

«Они хотят развязать себе руки для участия в других миссиях, не одобренных ООН», — подчеркнул дипломат.

Филатов добавил, что Ирландия, вероятно, планирует отправлять военный контингент на Украину. Именно под это разрабатывается система аргументов о помехах со стороны ООН, уточнил он.

По его словам, законопроект «вписывается в нынешнюю позицию» ирландского руководства в отношении ситуации на Украине. Посол объяснил, что власти республике думают не о дипломатическом урегулировании конфликта, а о продолжении боев.

Президент Украины Владимир Зеленский после перепалки с американским лидером Дональдом Трампом начал обзванивать европейских лидеров. Он провел переговоры с главами Ирландии, Польши, Хорватии, Чехии, Швеции, Германии, Словении и Люксембурга.