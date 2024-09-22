Ирина Болгар заявила, что потеряла связь с Николаем Дуровым

Мать троих детей Павла Дурова Ирина Болгар сообщила в соцсети, что потеряла связь с братом основателя Telegram Николаем Дуровым. Женщина заявила, что раньше у них были «теплые семейные отношения».

В соцсети Болгар разместила фотографию, на которой она с дочерью сидит за столом с Павлом и Николаем Дуровыми. По ее словам, кадр сделали в отеле на Сардинии.

«Связи с отцом детей не было. И ее до сих пор не хватает. Николай перестал мне отвечать, несмотря на то, что у нас много лет были очень теплые семейные отношения», — написала Болгар.

Женщина также пожаловалась, что Павел перестал оказывать ей финансовую поддержку, и у нее нет возможности продлить документы на пребывание в Европе.

Ранее Болгар заявила, что еще в 2018 году Дуров планировал перевезти ее с детьми в Париж. Она отметила, что он был готов оплачивать расходы и платить за аренду дома.